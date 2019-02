Horoscop lunar: Februarie. Leii continuă o perioadă grozavă din viaţa lor, iar Taurii se realizează profesional

Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul lunii februarie pentru fiecare zodie în parte. Dacă vrei să afli cum stai cu dragostea, cu sănătatea și dacă vei câștiga sau pierde bani, citește în continuare horoscopul lunii februarie.

Horoscop lunar februarie- Berbec

Primele doua decade ale lunii februarie se anunta a fi destul de dinamice pentru nativii zodiei Berbec. Se implica, pun suflet in tot ce fac, sunt cautati si doriti in cercul lor de prieteni si in asociatiile profesionale din care fac parte.

Pun poate un pariu cu ei insisi sau isi propun sa depaseasca un record personal, o realizare anterioara.

De felul lor, sunt oameni atrasi de functii de conducere caci considera ca astfel isi pot pune cel mai bine in valoare ideile. In prima jumatate a lunii, in special cei mai tineri incearca sa urce in ierarhie. Si nu este deloc un lucru rau, caci sunt dispusi sa renunte la pauze, la odihna, se intereseaza de ce anume nu merge bine si incearca sa vina cu o idee, cu o solutie si, bineinteles, cu timpul, energia, entuziasmul si experiența lor. Nimic nu le poate garanta atingerea telului respectiv, insa cu siguranta eforturile și implicarea lor nu trec neobservate. Li se poate duce vestea in departament, in firma sau in domeniul lor de activitate, este urmarita evolutia lor de catre persoane cu functie de conducere. Excelente sanse pentru cei care sunt in cautarea unui loc de muncasau pentru revenirea in activitatea profesionala.

Sfera financiara este bine aspectata in aceasta luna: au atuuri importante dacă e prezinta la o (re)negociere salariala, pot aparea tot felul de recompense, eventual premiul pentru angajatul lunii anterioare.

Pe de alta parte, in primele doua decade ale lunii ar putea avea de suferit planul relational (zilele de 15 si 16 pot scoate la iveala nemultumirile celuilalt). Este posibil ca partenerul de viata sa se simta intrucatva neglijat, iar treaba Berbecului este sa observe starea de spirit a celuilalt si sa ia masuri.

A doua parte a lunii le poate aduce un plus in cont: li se restituie un imprumut, intra in posesia a ceva ce le cuvine sau apeleaza la un credit. De remarcat, insa, și apetitul crescut pentru cumparaturi sau investitii.

Horoscop lunar februarie- Taur

Pentru nativii zodiei Taur luna februarie se anunta a fi destul de bogata în evenimente in sfera profesionala sau in viata sociala. Ambitie si dorinta de succes; o parte din acestea sunt stimulate poate de parinti, de bunici sau de cineva apropiat carora chiar le pasa de ei.

Primele doua decade ale lunii le sunt favorabile pentru relatiile cu oficialitati sau cu sefi, conducatori. Par sa mearga neasteptat de repede formalitatile prin care sa obtina o autorizatie, licenta, sa intre intr-o audienta in care sa isi spuna pasurile. Sau fac acum demersuri pentru infiintarea unei firme in care nu ei sunt actionarii principali, dar vor fi care se vor ocupa de conducerea executiva asa cum s-au inteles anterior cu investitorul.

La jumatatea lunii Marte intra in semnul lor, iar efectele sunt binevenite pentru nativii Taur. In primul rand, o stare fizica mult imbunatatita fata de perioda anterioara: energie, forta, recuperare rapida dupa efort. Pe de alta parte, pot constata ca se sparge un ghinion, ca nu se mai ineaca la mal, ca dispar piedici nevazute. Si, in sfarsit, poate sa dispara un sentiment de frustrare legat de parerea pe care probabil si-au facut-o ca rezultatele si performantele lor nu au fost vazute, remarcate, apreciate.

Zona parteneriala capata viata si ea: isi exprima sentimentele deschis, indraznesc sa abordeze acea persoana care le-a atras atentia si aprins imaginația recent. La unii dintre Tauri poate aparea un fel de suficienta sau un sentiment de superioritate in raport de partenerul de viata. O imbunatatire considerabila recenta a starii financiare ii poate face sa isi doreasca iesirea din relatie (sigur, doar in cazurile în care exista de o buna perioada si nemultumiri de alta natura).

Din a doua jumatate a lunii pot observa o imbunatire remarcabila a starii de sanatate, a tonusului, disparitia unor dureri sau disconfort fizic ce ajunsese sa ii sperie.

Horoscop lunar februarie- Gemeni

Putin probabil ca nativii zodiei Gemeni sa aiba parte de evenimente iesite din comun in prima parte a lunii februarie. In schimb, viata interioara este intensa: le atrag atentia tot felul de idei, conceptii, teorii, experiente de viata care le sunt impartasite de catre oameni pe care ii apreciaza. Pentru unii se acentueaza acum interesul pentru religie, pentru istoria veche si pentru geografie, cauta sa faca legaturi intre evenimente istorice, oameni si idei. Calatorii si excursii realizate in primele doua decade ale lunii par sa aiba un farmec deosebit sau ii aduc in contact cu obiceiuri ale locurilor care ii pun pe ganduri.

Preocupare pentru pastrarea unui echilibru in plan financiar si pentru viitor: unii dintre ei isi propun sa economiseasca si cauta variante de plasare a surplusului de fonduri. Pe de alta parte, plata unor eventuale datorii este in atentia lor acum, oricat de vechi ar fi acestea. Unii vor incerca sa obtina in urma unor negocieri cresterea salariului lor (in acest caz, este luata in calcul si schimbarea locului de munca, in special din a treia decada a lunii).

Din a treia decada a lunii este posibil sa observe ca au nevoie de mai multe ore de somn decat inainte (nu se recomanda, insa, utilizarea in acest sens a unor produse chimico-farmaceutice, ci sunt suficiente masurile clasice: o gura de aer curat inainte de culcare, consumul alimentelor ce favorizeaza somnul (ceapa, mere etc.), ultima masa inainte de culcare sa nu fie prea grea, timp petrecut seara cu cei dragi povestiri cele intamplate peste zi, muzica relaxanta, baie calda etc.).

Din a treia decada a lunii se invioreaza viata sociala si chiar cea profesionala. Se multiplica contactele cu sefi, persoane de conducere, cu potentiali clienti, reapar în viata lor oameni cu care interactionau candva destul de frecvent. Este o perioada excelenta pentru cei care vor sa fie remarcati, sa ajunga in atentia publicului, sa își lanseze o afacere, sa isi promoveze produsele si serviciile.

Horoscop lunar februarie- Rac

Pentru nativii zodiei Rac, luna februarie se anunta a fi una destul de incarcata în evenimente. Isi propun acum obiective ambitioase; pentru acelea pe care nu le pot realiza singuri, au sansa sa faca echipa sau alianta temporar cu cineva care are ținte asemanatoare. Sau poate ca schimbarile de la serviciu sunt de asa natura încât interactioneaza mult mai des sau mai consistent cu anumite persoane. Vor putea constata ca o buna colaborare poate fi insotita si de admiratia fata de respectivul sau, în anumite cazuri, pot descoperi ca exista sentimente reciproce.

De la jumatatea lunii pot observa o relaxare a atmosferei de la serviciu, o reducere a presiunilor din partea conducerii sau poate ca se incheie o perioada de evaluari, verificari si controale la care au fost supusi. Oricum, luna februarie promite mult in plan relational: refacerea unei legături sufletesti afectate de certuri minore dar destul de dese in prima luna a anului, o întâlnire care rascoleste sufletul pentru cei care nu au actualmente o relatie. Trebuie menționat ca intervalul 16-17 februarie poate aduce evenimente neplacute in plan relational (reprosuri, diferente de idei sau de preferinte intre ei si partenerul de viata, o răceala sufleteasca fara o cauza clara); cuplurile sudate nu par a fi prea mult afectate de aceste aspecte.

Pot observa in primele doua decade ale lunii ca se aduna cheltuieli si plati de facut peste ceea ce gandisera anterior; dupa aceea, insa, situatia financiara revine la normal. Ba chiar poate aparea un plus in veniturile lor, iar acesta se observa mai ales la cei care desfasoara o activitate pe cont propriu.

Racii sunt oameni care se bucura de drumuri, calatorii, schimbari care aduc un plus de culoare in viata lor. Ultima decada a lunii le readuce pofta de a porni la drum, se grabesc poate sa beneficieze de schimbarile vremii ori sa onoreze o invitatie primita din partea unor rude sau prieteni buni.

Horoscop lunar februarie- Leu

Pentru nativii zodiei Leu in februarie se continua o perioada grozava din viata lor: au chef de viata, satisfactii in sfera sentimentala si in viata sociala. Pentru unii este perioada de inceput a unei relatii si totul pare sa mearga perfect acum: construiesc impreuna, creeaza amintiri de neuitat la care se vor raporta mai tarziu.

Dominatori si inflexibili de felul lor, in primele doua decade ale lunii sunt dispusi sa le faca pe plac fiintei iubite, sa treaca in plan secund intr-o relatie: le pasa sincer de celalalt, nu vor sa vada tristete, ingrijorare. Pot face o cunostinta marcanta cu ocazia unei deplasari sau poate ca alt peisaj constituie fundalul perfect pentru o cerere in casatorie sau pentru o impacare (dupa cum este situatia concreta).

Luna februarie este excelenta pentru artisti si pentru cei care traiesc de pe urma contactului cu publicul, pentru cei care depind in mare masura de recomandarle primite din partea clientilor sau admiratorilor lor.

Schimbare de ritm sau de prioritati din a doua parte a lunii. Fie ei sunt mai activi, fie apar presiuni din partea sefilor, a parintilor, a profesorilor sau a antrenorilor (dupa caz).

Din a doua decada a lunii, este bine sa urmareasca toate platile pe care le au de facut, calculele care li se fac pentru un deviz, sa observe daca nu cumva banii li se scurg printre degete fara vreo nevoie reala. Pentru ei, intrarea lui Venus in semnul Capricornului (in 4 februarie) poate constitui un ajutor in usurarea unor afectiuni sau dereglari de sanatate. In afara de recomandarile sau de tratamentul primit in urma unei eventuale consultatii la un medic, simt ei instinctiv ce anume le face bine sau ce anume le accentueaza disconfortul si sunt dispusi sa renunte la excese si la obiceiuri cu efecte negative asupra lor.

Horoscop lunar februarie- Fecioară

Fiind firi carora le place sa fie mereu in activitate, maleabili si adaptabili la diverse ritmuri sau cerinte ale altora, nativii Fecioara pot avea satisfactii e-a lungul intregii luni. De multe ori pentru ei distractia se confunda cu munca si implicarea in tot felul de probleme. In primele doua decade ale lunii februarie, poate chiar dorinta de a face o economie ii poate impinga sa faca ceva ei insisi fara a apela la un mester sau la un profesionist. Se documenteaza pe cat posibil, intreaba in stanga si in dreapta si apoi incearca sa realizeze diverse chestiuni pe cont propriu (fara sa isi piarda simtul ridicolului sau al pericolului).

Pot inregistra o ameliorare a situatiei financiare din a doua jumatate a lunii: își achita datorii sau restante, au acces daca este nevoie la un credit, poate renunța partenerul de viata la niste proiecte de investii sau cheltuieli destul de riscante sau costisitoare.

Pe de alta parte, o buna stare sufleteasca: chef de glume (fara exagerari, ca deobicei), se dedica unor activitati de timp liber care le fac o reala placere (nu il vor socoti drept timp pierdut), petrec mult mai mult timp cu cei mici (copii sau nepoti), se îndreaptă poate spre o sala de dans sau spre una de sport. Din a doua jumatate a lunii, poate chiar ei sunt cei care iau initiativa unor excursii la farsit de saptamana (spre bucuria familiei).

In a treia decada a lunii, satisfactii remarcabile in sfera sentimentala. Cei care sunt singuri actualmente sunt pregatiti sufleteste sa isi intalneasca jumatatea (iar viața chiar le poate scoate in cale pe cineva apropiat de idealul lor). Pentru cei care se cunosc de destula vreme se pune firesc problema casatoriei, a mutarii impreuna sau a unui copil in cuplu (evident, de la caz la caz). Februarie este o luna favorabila unei sarcini; cele care isi doresc de multa vreme acest lucru pot avea o surpiza placuta nu peste prea mult timp).

Horoscop lunar februarie- Balanţă

Februarie se anunta a fi o luna destul de animata pentru nativii zodiei Balanta. Cel mai probabil partenerul de viata sau o alta persoana este cea care vine cu initiative si propuneri, iar Balantele vor avea de unde alege. In unele cazuri poate fi vorba despre ideea unei afaceri de familie. Pe alta parte, se discuta (si chiar se trece la treaba) despre amenajari, reamenajari, infrumusetari ale locuintei sau ale unei camere. Poate copiii vor sa isi reameneajeze camera astfel incat sa aiba mai multa lumina la birou ori sa aiba un colt in care sa picteze ori sa faca sport etc.

In luna februarie familia pare sa capete prioritate absoluta pentru ei. Si nu este vorba doar despre parinti sau copii, ci si despre frati, veri, bunici, cei cu care obișnuiau odata sa petreaca o mare parte din timp. Sunt poate gazde pentru mici reuniuni de familie, incearca sa stranga relatiile cu acestia macar telefonic daca ii desparte o distanta greu de acoperit.

Interesant este faptul ca si in cuplurile in care cei doi au trecut de varsta de treizeci-patruzeci de ani se poate vorbi despre un nou copil in familia lor; se gândesc poate Balantele la anii batranetii in care s-ar bucura sa fie inconjurati de copii, de nepoti.

Luna februarie le poate aduce castiguri de pe urma valorificarii unei mosteniri sau poate ca apar venituri de pe urma unei investitii imobiliare recente. A doua jumătate a lunii februarie poate aduce niste situatii in plan financiar carora trebuie sa le acorde o maxima atentie. Primesc poate propuneri de afaceri ori de asocieri ce implica o investitie consistenta din partea lor, incearca cineva sa forteze nota in raport cu ei. Este bine sa intrebe despre destinatia banilor care li se cer, sa verifice calculele care stau la bazadevizelor sau facturilor care li se prezinta spre plata.

In ansamblu, februarie este o luna in care se simt bine fizic si sufleteste, fără probleme deosebite de sanatate.

Horoscop lunar februarie- Scorpion

In mare, anul 2019 ar trebui sa fie unul fericit pentru nativii zodiei Scorpion, fără evenimente negative marcante, iar luna februarie nu se abate de la aceasta linie. Se simt bine in sanul familiei, se bucura de sprijin sufletesc si eventual de un ajutor material din partea parintilor (cu atat mai mult cu cat isi propun sa faca o mica investitie, sa demareze o afacere0.

Cei aflati la varste fragede pot face acum progrese remarcabile in ceea ce priveste miscarea, invatarea descoperire lumii din jurul lor in prezenta sau sub indrumarea cuiva din familie. Totul li se pare frumos, interesant, exploreaza cu aviditate vecinatatile si vecinii, observa oamenii cu care vin in contact. Se ataseaza puternic de cei cu care isi petrec timpul, de cei care ii ingrijesc acum. Pe de alta parte, din curiozitate, au tendinta sa strice, sa distruga, sa vada cum sunt alcatuite si cum functioneaza lucrurile. Ar fi momentul ideal ca parintii sa ii aiba alturi de ei pe copii la tot felul de activitati si sa le arate, sa le explice, sa le incredinteze responsabilitati pe potrivite varstei lor.

Sfera relationala se anima in a doua jumatate a lunii. Cei care nu au partener sunt doritori sa intre intr-o relatie si ii vor acorda celuilalt timp, atentie; ultima decada a unii este excelenta pentru o relatie sentimentala. De felul lor sunt firi solitare, independente care prefere sa observe, sa ia decizii si sa actioneze pe cont propriu. In a doua jumatate a lunii pot descoperi cu incantare pe cineva de calibrul lor cu care le face placere sa discute, sa coopereze si sa actioneze; se ajuta reciproc pentru activitati sau proiect personale.

Sigur, conteaza situatia financiara, insa se prea poate ca din a doua jumatate a lunii sa simta nevoia sa isi schimbe masina ori poate sa faca imbunatiri consistente celei pe care o au. Sau poate ca necesitati sporite de informare si de comunicare ii determina sa isi cumpere alt telefon, un calculator sau un laptop, un gadget performant.

Horoscop lunar februarie- Săgetător

Pentru Sagetatori, prezenta in semnul lor a lui Jupiter (guvernatorul semnului lor zodiacal) pana spre sfarsitul anului este un atu consistent. Poate ca nu apar schimbari în fiecare zi, insa spre sfarsitul anului vor trage linie si vor observa ca s-au schimbat multe intre timp in viata lor.

Februarie prezinta pentru ei aspecte bune in sfera financiara. Apar tot felul de mici castiguri, gasesc lucruri de valoare la preturi convenabile, beneficiaza de favoruri, reduceri, gasesc amabilitate si disponibilitate din partea altora. Si poate ca acesta este cel mai important castig al lunii pentru ei: sprijin din partea celor apropiati, sfaturi de valoare, un ajutor de natura financiara daca au nevoie.

Oricum, se simt bine, sunt apreciati, rad cu pofta, au incredere ca proiectele pe care le initiaza acum pot fi duse cu succes la bun sfrasit. Chef de viata si pofta de mancare; din acest punct de vedere, au tendinta sa lase pe alta data diete, regimuri, restrictii. Iar aceasta atitudine se poate reflecta spre sfarsitul lunii in silueta lor. In prima jumatate a lunii Marte inca ii indeamna la miscare, sport, dans sau alte activitati prin care sa se mentina in forma.

Tot in prima jumatate a lunii femeile insarcinate trebuie sa acorde un plus de atentie starii fatului lor. Bine este sa respecte indicatiile medicilor si sa incerce sa aiba o alimentatie echilibrata, cat mai naturala; de asemenea, sa evite activitatile solicitante și miscarile bruste, eforturi peste masura.

Sunt aspecte bune legate de ideile, planurile si initiativele lor. Chiar si o afacere demarata in aceasta perioada are bune sanse de succes. Nu se bazeaza pe noroc (deși pare sa fie de partea lor in acest an), ci cauta sa ia in calcul riscuri si sa profite de oportunitati. Iar cand si daca se impotmoloesc, cum spuneam mai sus, gasesc o minte limpede, o mana de ajutor, un sfat competent sau o rezerva financiara.

Horoscop lunar februarie- Capricorn

Intamplari placute si chiar evenimente semnificative in plan relational sau sentimental pentru nativii zodiei Capricorn la inceputul acestei luni. Incepe sa se facă lumina, apar explicatii legate de o eventuala racire a unei relatii care abia incepea să se dezvolte pe la sfarsitul anului trecut sau la inceputul acestuia si care, dintr-o data, intrase intr-un con de umbra.

Pe de alta parte, oportunitati in plan profesional pentru ei sau chiar propuneri de afaceri ori de colaborare in aceasta luna. Putin probabil sa fie ei cei care demareaza un proiect acum sau isi propun in mod hotarat schimbarea locului de munca; mai degrabă altii se gandesc la ei si le comunica schimbari si oportunitati de care nativii Capricorn ar putea beneficia.

In prima jumatate a lunii, preocuparea lor centrala poate fi legata de familie: cresc copiii si se pregatesc sa paraseasca locuinta familiala, se gandesc poate la schimbari destul de semnificative in gopodarie, in locuinta, vremea ii obliga sa imbunatateasca ceva, sa ia masuri si sa faca reparatii importante, o ruda are nevoie sa stea cateva zile la ei etc.

Aspecte bune in plan financiar: spor in casa, revin la ei bani dati cu imprumut, are partnerul de viata o perioada buna si se gandesc sa economiseasca sau iau în calcul o afacere de familie, li se acorda relativ ușor un credit in conditii convenabile dacă au nevoie.

Sanatate buna, pofta de activitate, de viata si ... de mancare. O perioada buna pentru cei care vor sa ia in greutate ori simt nevoia sa isi diversifice alimentatia pentru tonusul, energia si sanatatea lor.

In unele situatii in care cei doi locuiesc impreuna sau formeaza un cuplu de vreme indelungata, poate aparea abia acum ideea casatoriei sau a cununiei religioase. Sau poate se gandesc sa faca o petrecere prin care sa aniverseze un numar rotund de la momentul in care si-au unit destinele.

Horoscop lunar februarie- Vărsător

In marea lor majoritate sunt aspecte bune pentru nativii Varsator in luna februarie. Soarele este in semnul lor in primele doua decade ale lunii. De aici vine o lumina interioara ce se poate reflecta si in exterior: atrag oameni, circumstante, se afla în centrul unor evenimente sau in locul unde se iau decizii. Se mira poate de atentia cu care sunt inconjurati, de un favor care li se face. Sau, foarte bine, poate fi vorba despre „curtea” pe care le-o face un pretendent ori, in alt plan, de catre un investitor ce ar vrea sa ii aiba alturi intr-un proiect, intr-o afacere.

In mare, februarie este o luna buna sub aspect financiar: investitii inspirate, gospodarire judicioasa a patrimoniului si a resurselor; dintr-un buget obtin ceva peste asteptarile lor. Nu sunt genul care se bazeaza pe noroc atunci cand isi pun ceva in cap, insa nici nu il exclud: simt schimbari, oportunitati si reactionea in tim util la acestea. Iar Jupiter in semnul Sagetatorului pana spre sfarsitul anului pare sa indeseasca acele ocazii care apar rareori („venite din cer”). Este un indicator de castig la o loterie sau la o tombola: important, insa, de retinut este faptul ca nu marimea cheltuielii conteaza, ci doar sa participe.

Sunt posibile evenimente fericite si in sfera afectiva: dupa situatia concretapoate fi vorba despre o intalnire mult asteptat de catre sufletul lor, de o impacare, de o cerere in casatorie sau chiar despre rezultatul pozitiv al unui test de sarcina. Unii dintre ei se simt indreptatiti sa solicite o renegociere a pachetului salarial; sunt bune sanse in aces sens, cu atat mai mult daca au de partea lor rezultate performante.

Dupa jumatatea lunii vor putea constata ca se relaxeaza intrucatva ritmul activitatii lor: poate nu mai sunt nevoiti sa faca atatea drumuri, se consolideaza canale de comunicare. Si aici incolo gasesc un plus de timp pe care sa il acorde familiei, celor apropiati sau pur si simplu pentru ei insisi.

Horoscop lunar februarie- Peşti

Aspecte impartite pentru nativii zodiei Pesti la inceputul lunii februarie. Se mira poate ca in exterior lucrurile merg bine, din inertie si chiar peste asteptarile lor. Trăiesc din popularitatea obtinuta recent, se acomodeaza si fac fata unor exigente crescute, unei functii obtinute recent.

Date fiind conjuncturile favorabile de care au parte, unii nativi pot fi tentati sa reduca turatia motoarelor, eforturile si implicarea. Este o perioada in care abunda sanse, invitatii, circumstante favorabile; bine este, insa, sa realizeze ca aceasta situatie nu dureaza la nesfarsit si cu cat mai mult se consuma acum (caci este o perioada solicitanta), cu atat mai mult se vor putea bucura mai tarziu.

Se poate intampla chiar sa ajunga pe o functie mult peste experienta sau rezultatele lor de pana acum ce ofera și compensatii financiare neasteptat de avantajoase. Exista o perioada de incredere care li se acorda de care trebuie sa profite din plin. In primele doua decade ale lunii încrederea in ei insisi sau chiar starea fizica le poate juca feste; este nevoie de un efort de vointa și sa isi pastreze increderea, rabdarea, credinta: lucrurile se pot schimba mult in bine din acest punct de vedere incepand cu a treia decada a lunii.

Interesant este faptul ca au tendinta sa nu segrabeasca sa isi schimbe radical stilul de viata in eventualitatea unui spor consistent al veniturilor lor, ci mai degrabă doresc sa economiseasca, sa isi achite eventuale datorii, sa isi securizeze situația financiara pentru o perioada mai lunga.

Posibila scadere a poftei de mancare in prima jumatate a lunii si o nevoie sporita de odihna, de somn. Nu este nimic rau in acestea, ba efectele pe termen ceva mai lung asupra sanatatii lor se pot dovedi benefice.

Se anima viata sentimentala din a treia decada a lunii. In plus, sunt disponibili intr-o masura mai mare pentru cei apropiati, pentru familie: se reduce stresul profesional, se acomodeaza cu o noua situatie in plan social.

A.S.