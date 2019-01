Care este adevărata diferență de vârstă dintre Mirela de la „Insula iubirii” și viitorul soț

Încă de când a făcut oficială relația cu cel care îi va deveni în curând și soț, Mirela de la „Insula iubirii” a fost ținta mai multor critici. În ochii anumitor fani ai emisiunii, bărbatul pe care bruneta îl iubește acum ar fi mult prea în vârstă pentru ea. Adevărul, însă, este altul.

Cei care cred că există o diferență majoră de vârstă între Mirela și iubitul ei se vor lovi de o adevărată surpriză. Florin Tecar, care locuiește în Dej, a fost căsătorit și are copii. Mai important, nu este deloc atât de în vârstă precum credeau unii.

Florin Tecar are 42 de ani, în timp ce Mirela, cea pe care o cunoaște de ani buni și care i-a devenit acum iubită, are 35 de ani. Prin urmare, diferența de vârstă este de numai șapte ani.

Mirela, despre bărbatul pe care îl iubește

Cei doi au gânduri de nuntă şi îşi doresc linişte, unul în braţele celuilalt. Pentru Antena Stars, Mirela Baniaş a mărturisit că Florin este bărbatul pe care şi l-a dorit toată viaţa.

„Noi ne cunoaştem de foarte mulţi ani, de aproximativ 15 ani. Suntem şi vecini şi aproape toate episoadele le-am văzut împreună. Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni şi s-a întâmplat până la urmă. Am ieşit mai mult timp împreună. Suntem împreună de aproximativ trei luni. M-a cucerit prin simplitate, prin felul lui de a fi, prin respectul pe care mi-l acordă. Cred că la el am găsit ce căutam de ani de zile. Bărbatul acela pe care îl căutam eu. Să fie respectuos, să fie grijuliu, să mă iubească, să nu aibă alte interese. Este tot timpul alături de mine, mă sprijină. Chiar şi pe parcursul emisiunii a fost alături de mine. Am urmărit emisiunea în braţele lui. Este perfect, este bărbatul care mă atrage”, a mărturisit Mirela Baniaş.

A.P.